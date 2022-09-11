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Електрика на газ: Болгарія і Азербайджан домовилися про енергетичний обмін

Фото: Болгарія і Азербайджан домовилися про обмін газу на електрику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарія і Азербайджан досягли домовленості про обмін електроенергії на газ: Софія має намір експортувати електрику і отримувати енергоносій.

Про це заявив міністр економіки і промисловості Болгарії Нікола Стоянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

"Вони (Азербайджан – ред.) виробляють електроенергію тільки з газу, а ми великий виробник електроенергії, експортуємо її, у нас перевиробництво. Є така можливість, вона підтверджена в принципі - якщо ми зможемо забезпечити їх електроенергією, то вони, замість того щоб виробляти електроенергію з газу, можуть дати його нам",— підкреслив Стоянов.

За його словами, в ході переговорів в Баку сторони також обговорили запуск інтерконектора Греція-Болгарія і розширення Південного газового коридору. Міністр також заявив, що Болгарія має намір наростити поставки газу з Азербайджану до 2 млрд кубометрів на рік.

Раніше стало відомо, що Болгарія скасовує дешеві візи для російських туристів. Тепер за допуск в країну доведеться платити 80 євро замість 35 євро.

Також у серпні уряд Болгарії повідомив, що не має наміру вести переговори про нову угоду з російським "Газпром", хоча раніше допускало укладення нового контракту.

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БолгарияГазЕлектроенергіяАзербайджан