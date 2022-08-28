Болгария не будет вести переговоры о новом контракте с "Газпромом"

Правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом соглашении с российским "Газпром", хотя ранее допускало заключение нового контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Болгарии .

Как заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев, долгосрочный план Болгарии предусматривает переход на импорт сжиженного газа. Ожидается, что техническое правительство даст старт процедуре, а контракты будет заключать новый кабинет министров.

"Болгария также подтвердила свою заинтересованность в участии в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС", - говорится в сообщении.

Газовый вопрос в Болгарии

До прекращения поставок весной 2022 года Болгария покрывала более 90% своих потребностей за счет российского газа. При этом долгосрочный контракт действует до конца 2022 года.

В связи с этим София просила продлить период получение оставшихся объемов газа - около 2,4 млрд кубометров, чтобы поставки продолжались до конца отопительного сезона или до лета 2023 года.

В начале августа сотни болгар выходили на протесты, опасаясь, что техническое правительство будет добиваться возобновления поставок российского газа.