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Вместо запрета. Болгария повышает стоимость визы для россиян

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 18:03
Вместо запрета. Болгария повышает стоимость визы для россиян Фото: Курортное побережье в Болгарии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинцев продлят программу бесплатного жилья

Болгария отменяет дешевые визы для российских туристов. Теперь за допуск в страну придется платить 80 евро вместо 35 евро.

Такое решение связано с общеевропейскими договоренностями об ограничениях для туристов из РФ на территории блока, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Россияне владеют 100 тысячами объектов недвижимости у моря в Болгарии

О новом подходе к туристам из России сообщил исполняющий обязанности министра туризма Илин Димитров в интервью болгарскому национальному телевидению.

Изначально визы стоили 80 евро, но в свое время для россиян стоимость снизили до 35 евро. Теперь скидку решили отменить, но полный запрет на поездки Болгария ввести не может.

"Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но как члены союза мы должны будем его соблюдать", - отметил глава ведомства.

Вместо запрета. Болгария повышает стоимость визы для россиянФото: Россияне владеют недвижимостью в Болгарии (pixabay.com)

По данным чиновников, с начала года Болгарию посетили более 60 тысяч россиян, несмотря на отсутствие прямых рейсов после закрытия неба ЕС из-за вторжения России в Украину.

"У россиян около 100 000 объектов недвижимости вдоль нашего побережья Черного моря. Они въезжают через Турцию, платят серьезные деньги, чтобы добраться в Болгарию, но все равно прибывают", - сказал Димитров.

Жилищную программу для украинских беженцев в отелях могут продлить

Болгария в числе других стран ЕС открыла двери для волны украинских беженцев, которых разместили в отелях на побережье Черного моря. В конце мая началась программа расселения украинцев в ведомственные гостиницы и пансионаты.

По словам Димитрова, сейчас в гостиницах Болгарии остаются жить около 20 тысяч беженцев. Власти думают над тем, чтобы продлить жилищную программу по размещению украинцев до конца октября.

Вместо запрета. Болгария повышает стоимость визы для россиянФото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)

Пока же главная задача правительства — расплатиться с отельерами по этой программе. Сначала им платили из бюджета страны, а потом уже поступили деньги от ЕС.

Владельцам отелей оплатят все расходы, связанные с размещением украинцев. Но сначала проверят, не было ли злоупотреблений.

"В конце программы будет период в 10 дней, и любой желающий сможет подать жалобу. Если есть ошибка, она будет исправлена", - отметил чиновник.

Напомним, мы писали, какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября.

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