Елегантно і дорого: Марина Боржемська показала манікюр, який ніколи не виходить із моди

Вівторок 23 вересня 2025 19:16
UA EN RU
Елегантно і дорого: Марина Боржемська показала манікюр, який ніколи не виходить із моди Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Українська фітнес-тренерка, телеведуча і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська вкотре підтвердила свій витончений смак - цього разу завдяки елегантному манікюру.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який манікюр вибрала Боржемська

Зірка продемонструвала класичний манікюр у насиченому червоному відтінку. Цей вибір не просто випадковість, а доказ того, що він завжди має стильний, жіночний і дорогий вигляд, незалежно від сезонів і трендів.

Червоний колір асоціюється з упевненістю, внутрішньою силою і високим статусом.

Ще з 1920-х років червоний лак для нігтів став символом розкоші завдяки Голлівуду та епосі старого кіно. І донині саме червоний вважається дорогим кольором, який надає вишуканості навіть найпростішому образу.

У випадку Марини Боржемської це ще й прояв гармонії - в її стилі переважають стримані кольори, спортивна естетика та елегантність, і саме червоний манікюр додає до всього образу яскравий, але влучний акцент.

Водночас він не має зухвалого вигляду або занадто "на показ" - все лаконічно і зі смаком.

Елегантно і дорого: Марина Боржемська показала манікюр, який ніколи не виходить із модиМарина Боржемська показала манікюр на осінь (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Чому червоний манікюр завжди виглядає дорого

Глибина кольору

Правильно підібраний відтінок червоного - від винного до класичного яскравого - має здатність виглядати насичено, глянцево і чисто. Це справляє враження доглянутості та статусу.

Контраст зі шкірою

Червоний красиво контрастує з різними тонами шкіри, підкреслюючи колір рук, надаючи їм візуальну свіжість і доглянутість.

Актуальність у будь-якому сезоні

Це універсальний колір, який підходить як для літа, так і для осені, зими або весни. Його не потрібно підлаштовувати під гардероб - червоний завжди працює як акцент.

Витонченість без надмірностей

Навіть без складного дизайну, каменів або нейл-арту червоний лак має продуманий вигляд. Саме тому його так люблять модні ікони - від Мерилін Монро до сучасних fashion-блогерок.

Як повторити манікюр Боржемської

Щоб ваш червоний манікюр виглядав так само стильно, як у Марини:

  • вибирайте "чисті" відтінки - класичний червоний, бордо, рубіновий. Уникайте неонових варіантів;
  • форма нігтів має значення - ідеально підійде овальна або м'який квадрат;
  • доглянута кутикула і блискуче покриття - це обов'язково;
  • без декору - червоний самодостатній, тому дизайн краще мінімізувати.

Елегантно і дорого: Марина Боржемська показала манікюр, який ніколи не виходить із модиМарина Боржемська задає тренди (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

