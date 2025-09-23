ua en ru
Элегантно и дорого: Марина Боржемская показала маникюр, который никогда не выходит из моды

Вторник 23 сентября 2025 19:16
UA EN RU
Элегантно и дорого: Марина Боржемская показала маникюр, который никогда не выходит из моды Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Украинская фитнес-тренер, телеведущая и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская в очередной раз подтвердила свой утонченный вкус - на этот раз благодаря элегантному маникюру.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой маникюр выбрала Боржемская

Звезда продемонстрировала классический маникюр в насыщенном красном оттенке. Этот выбор не просто случайность, а доказательство того, что он всегда выглядит стильно, женственно и дорого, независимо от сезонов и трендов.

Красный цвет ассоциируется с уверенностью, внутренней силой и высоким статусом.

Еще с 1920-х годов красный лак для ногтей стал символом роскоши благодаря Голливуду и эпохе старого кино. И по сей день именно красный считается дорогим цветом, который придает изысканности даже самому простому образу.

В случае Марины Боржемской это еще и проявление гармонии - в ее стиле преобладают сдержанные цвета, спортивная эстетика и элегантность, и именно красный маникюр придает ко всему образу яркий, но меткий акцент.

В то же время он не выглядит дерзко или слишком "на показ" - все лаконично и со вкусом.

Элегантно и дорого: Марина Боржемская показала маникюр, который никогда не выходит из модыМарина Боржемская показала маникюр на осень (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Почему красный маникюр всегда смотрится дорого

Глубина цвета

Правильно подобранный оттенок красного - от винного до классического яркого - обладает способностью выглядеть насыщенно, глянцево и чисто. Это производит впечатление ухоженности и статуса.

Контраст с кожей

Красный красиво контрастирует с разными тонами кожи, подчеркивая цвет рук, придавая им визуальную свежесть и ухоженность.

Актуальность в любом сезоне

Это универсальный цвет, который подходит как для лета, так и для осени, зимы или весны. Его не нужно подстраивать под гардероб - красный всегда работает как акцент.

Утонченность без излишеств

Даже без сложного дизайна, камней или нейл-арта красный лак выглядит продуманно. Именно поэтому его так любят модные иконы - от Мэрилин Монро до современных fashion-блогеров.

Как повторить маникюр Боржемской

Чтобы ваш красный маникюр выглядел так же стильно, как у Марины:

  • выбирайте "чистые" оттенки - классический красный, бордо, рубиновый. Избегайте неоновых вариантов;
  • форма ногтей имеет значение - идеально подойдет овальная или мягкий квадрат;
  • ухоженная кутикула и блестящее покрытие - это обязательно;
  • без декора - красный самодостаточный, поэтому дизайн лучше минимизировать.

Элегантно и дорого: Марина Боржемская показала маникюр, который никогда не выходит из модыМарина Боржемская задает тренды (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

