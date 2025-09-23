Элегантно и дорого: Марина Боржемская показала маникюр, который никогда не выходит из моды
Украинская фитнес-тренер, телеведущая и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская в очередной раз подтвердила свой утонченный вкус - на этот раз благодаря элегантному маникюру.
Какой маникюр выбрала Боржемская
Звезда продемонстрировала классический маникюр в насыщенном красном оттенке. Этот выбор не просто случайность, а доказательство того, что он всегда выглядит стильно, женственно и дорого, независимо от сезонов и трендов.
Красный цвет ассоциируется с уверенностью, внутренней силой и высоким статусом.
Еще с 1920-х годов красный лак для ногтей стал символом роскоши благодаря Голливуду и эпохе старого кино. И по сей день именно красный считается дорогим цветом, который придает изысканности даже самому простому образу.
В случае Марины Боржемской это еще и проявление гармонии - в ее стиле преобладают сдержанные цвета, спортивная эстетика и элегантность, и именно красный маникюр придает ко всему образу яркий, но меткий акцент.
В то же время он не выглядит дерзко или слишком "на показ" - все лаконично и со вкусом.
Марина Боржемская показала маникюр на осень (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Почему красный маникюр всегда смотрится дорого
Глубина цвета
Правильно подобранный оттенок красного - от винного до классического яркого - обладает способностью выглядеть насыщенно, глянцево и чисто. Это производит впечатление ухоженности и статуса.
Контраст с кожей
Красный красиво контрастирует с разными тонами кожи, подчеркивая цвет рук, придавая им визуальную свежесть и ухоженность.
Актуальность в любом сезоне
Это универсальный цвет, который подходит как для лета, так и для осени, зимы или весны. Его не нужно подстраивать под гардероб - красный всегда работает как акцент.
Утонченность без излишеств
Даже без сложного дизайна, камней или нейл-арта красный лак выглядит продуманно. Именно поэтому его так любят модные иконы - от Мэрилин Монро до современных fashion-блогеров.
Как повторить маникюр Боржемской
Чтобы ваш красный маникюр выглядел так же стильно, как у Марины:
- выбирайте "чистые" оттенки - классический красный, бордо, рубиновый. Избегайте неоновых вариантов;
- форма ногтей имеет значение - идеально подойдет овальная или мягкий квадрат;
- ухоженная кутикула и блестящее покрытие - это обязательно;
- без декора - красный самодостаточный, поэтому дизайн лучше минимизировать.
Марина Боржемская задает тренды (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
