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Electrolux уходит из России и продает бизнес местному менеджменту

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Москва, Пятница 02 сентября 2022 14:24
Electrolux уходит из России и продает бизнес местному менеджменту Фото: Electrolux уходит с российского рынка (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Electrolux уходит с российского рынка и продает свою местную дочернюю компанию местному менеджменту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2021 году продажи Electrolux в России составили 1,6 % от продаж всей группы компаний и 4 % продаж его европейского подразделения. Убыток от ухода с российского рынка Electrolux оценивает в 350 млн шведских крон (32,5 млн долларов).

Капитальный убыток будет отражен как единовременная статья, влияющая на операционную прибыль бизнес-направления "Европа" в третьем квартале 2022 года.

В компании сообщили, что вторжение России в Украину и последующие санкции против Москвы сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране. Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход. Выделенная компания продолжит обслуживать технику. Electrolux в дальнейшем не намерен поставлять бытовую технику продаваемой компании.

Напомним, ранее шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

До этого американский производитель компьютеров Dell Technologies Inc прекратил все операции в РФ после закрытия своих офисов в середине августа.

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