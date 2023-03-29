El Pais дізналося, коли Іспанія передасть Україні танки Leopard 2

"Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню", - пише видання, посилаючись на джерела в іспанському уряді.

За інформацією ЗМІ, танки вже відремонтували на заводі в Севільї і цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.

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Зазначимо, що за юліанським календарем Великдень цього року припадає на 16 квітня, а за григоріанським його святкуватимуть 9 квітня.

Нагадаємо, що 13 березня в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання українськими військовими на танках Leopard 2A4.

Додамо, раніше повідомлялося, що Іспанія має намір передати Україні шість танків Leopard 2, але пізніше в Міноборони країни оголосили про плани передати ще чотири одиниці.

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