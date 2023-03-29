El Pais узнало, когда Испания передаст Украине танки Leopard 2

"Испания сразу после Пасхи направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала украинским властям для противостояния российскому вторжению", - пишет издание, ссылаясь на источники в испанском правительстве.

По информации СМИ, танки уже отремонтировали на заводе в Севилье и на этой неделе они принимают участие в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.

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Отметим, что по юлианскому календарю Пасха в этом году приходится на 16 апреля, а по григорианскому ее будут праздновать 9 апреля.

Напомним, что 13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение украинскими военными на танках Leopard 2A4.

Ранее сообщалось, что Испания намерена передать Украине шесть танков Leopard 2, но позже в Минобороны страны объявили о планах передать еще четыре единицы.

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