Іспанія анонсувала передачу Україні ще чотирьох танків Leopard 2
Іспанія, окрім обіцяних шести Leopard 2, планує передати Україні ще чотири танки в рамках військової допомоги.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Espanol, про це заявила глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес.
Вона вже повідомила голові Пентагону Ллойду Остіну та міністру оборони України Олексію Резнікову про намір Іспанії передати Україні всього десять Leopard 2.
Також міністр розповіла і про плани поставити в Україну нову партію бронетранспортерів M113, але поки не розкрила кількість.
Нагадаємо, раніше Роблес заявляла, що шість Leopard 2 буде доставлено в Україну вже найближчим часом.
Також ми писали, що цього тижня в Іспанії завершилося навчання десятків українських військових на танках Leopard 2A4.
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