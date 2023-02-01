El País дізналося, скільки танків Іспанія хоче передати Україні в рамках перших поставок

"Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україні", - пише видання, посилаючись на джерела в уряді.

При цьому ЗМІ зазначають, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.

Наразі Міністерство оборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення танків.

Нагадаємо, 25 січня Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки Leopard.

Додамо, після чого глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що танки від Мадриду до України направляться вже навесні цього року.

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