El País узнало, сколько танков Испания хочет передать Украине в рамках первых поставок

"От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить Украину", - пишет издание, ссылаясь на источники в правительстве.

При этом СМИ отмечают, что окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетия хранятся в группе материально-технического обеспечения № 41 в Сарагосе.

Министерство обороны страны ведет переговоры с промышленностью по срочному восстановлению танков.

Напомним, 25 января Испания официально подтвердила намерение передать Украине танки Leopard.

Добавим, после чего глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что танки от Мадрида в Украину отправятся уже весной этого года.

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