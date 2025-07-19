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EL Кравчук здивував вартістю модного образу: сорочка за 30 євро та кросівки-репліки (відео)

EL Кравчук вразив модним виглядом та вартістю свого лука (фото: instagram.com/el.kravchuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співак EL Кравчук поділився деталями свого модного образу та розкрив вартість одягу.

Як повідомляє РБК-Україна, артист розповів у відеоролику для блогу Ніколаса Карми, скільки коштує його лук.

Який образ продемонстрував EL Кравчук

48-річний артист, який вражає молодим виглядом, підкорював вулиці стильним кежуал-луком. Для виходу він обрав сорочку з принтом, широкі джинси та білі кросівки.

 Що носить EL Кравчук (скриншоти)

Скільки коштує образ EL Кравчука

Артист зізнався, що придбав речі під час гастролей в Іспанії, які поєднував із благодійною місією - збором коштів на "Байрактар".

"Я повернувся і передав армії все, що потрібно було", - поділився він.

За сорочку співак віддав 30 євро, що сьогодні оцінюється в 1 458 гривень. За джинси - 50 євро. Це 2430 грн.

Особливу увагу привернули кросівки артиста. Виявилося, це репліка, яка була куплена в несподіваному місці.

"Купував на пляжі", - розповів він.

Скільки коштує образ EL Кравчука (колаж: РБК-Україна)

Ніколас Карма жартома додав, що зазвичай на пляжі продають кукурудзу чи креветки.

"Ну, а у них в Іспанії кукурудзу, креветки, а ще кросівки та якісь сумки. Десь 50 євро", - зазначив артист.

Загальна вартість образу EL Кравчука становить близько 6318 грн.

Як відреагували в мережі

Користувачі позитивно оцінили щирість та скромність артиста. Багато хто був вражений чудовим зовнішнім виглядом співака, який з роками майже не змінився.

  • "От в цієї людини я без сумнівів купила б курс по збереженні молодості! Я була мала, він виглядав отак, мені 37 - а він далі виглядає так само".
  • "Боже, це EL Кравчук? Виглядає так само, як і в моєму дитинстві".
  • "Окрім вічної молодості, ще й гарна, вихована, талановита, щира та добра людина.
  • "48 років, і так круто виглядає. Але сукупність всього - стилю в одязі, енергії, статури та точно харчування".
  • "Гарний, простий, молодий хлопчина. Дуже гарний співак, наш український El Кравчук".

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