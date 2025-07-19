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EL Кравчук удивил стоимостью модного образа: рубашка за 30 евро и кроссовки-реплики (видео)

EL Кравчук поразил модным видом и стоимостью своего лука (фото: instagram.com/el.kravchuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певец EL Кравчук поделился деталями своего модного образа и раскрыл стоимость одежды.

Как сообщает РБК-Украина, артист рассказал в видеоролике для блога Николаса Кармы, сколько стоит его лук.

Какой образ продемонстрировал EL Кравчук

48-летний артист, который поражает молодым видом, покорял улицы стильным кэжуал-луком. Для выхода он выбрал рубашку с принтом, широкие джинсы и белые кроссовки.

Что носит EL Кравчук (скриншоты)

Сколько стоит образ EL Кравчука

Артист признался, что приобрел вещи во время гастролей в Испании, которые совмещал с благотворительной миссией - сбором средств на "Байрактар".

"Я вернулся и передал армии все, что нужно было", - поделился он.

За рубашку певец отдал 30 евро, что сегодня оценивается в 1 458 гривен. За джинсы - 50 евро. Это 2430 грн. Это 2430 грн.

Особое внимание привлекли кроссовки артиста. Оказалось, это реплика, которая была куплена в неожиданном месте.

"Покупал на пляже", - рассказал он.

Сколько стоит образ EL Кравчука (коллаж: РБК-Украина)

Николас Карма в шутку добавил, что обычно на пляже продают кукурузу или креветки.

"Ну, а у них в Испании кукурузу, креветки, а еще кроссовки и какие-то сумки. Где-то 50 евро", - отметил артист.

Общая стоимость образа EL Кравчука составляет около 6318 грн.

Как отреагировали в сети

Пользователи положительно оценили искренность и скромность артиста. Многие были поражены прекрасным внешним видом певца, который с годами почти не изменился.

  • "Вот у этого человека я без сомнений купила бы курс по сохранению молодости! Я была маленькой, он выглядел так, мне 37 - а он продолжает выглядеть так же".
  • "Боже, это EL Кравчук? Выглядит так же, как и в моем детстве".
  • "Кроме вечной молодости, еще и красивый, воспитанный, талантливый, искренний и добрый человек.
  • "48 лет, и так круто выглядит. Но совокупность всего - стиля в одежде, энергии, телосложения и точно питания".
  • "Хороший, простой, молодой парень. Очень хороший певец, наш украинский El Кравчук".

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