EL Кравчук удивил стоимостью модного образа: рубашка за 30 евро и кроссовки-реплики (видео)

Певец EL Кравчук поделился деталями своего модного образа и раскрыл стоимость одежды.
Как сообщает РБК-Украина, артист рассказал в видеоролике для блога Николаса Кармы, сколько стоит его лук.
48-летний артист, который поражает молодым видом, покорял улицы стильным кэжуал-луком. Для выхода он выбрал рубашку с принтом, широкие джинсы и белые кроссовки.
Артист признался, что приобрел вещи во время гастролей в Испании, которые совмещал с благотворительной миссией - сбором средств на "Байрактар".
"Я вернулся и передал армии все, что нужно было", - поделился он.
За рубашку певец отдал 30 евро, что сегодня оценивается в 1 458 гривен. За джинсы - 50 евро. Это 2430 грн. Это 2430 грн.
Особое внимание привлекли кроссовки артиста. Оказалось, это реплика, которая была куплена в неожиданном месте.
"Покупал на пляже", - рассказал он.
Николас Карма в шутку добавил, что обычно на пляже продают кукурузу или креветки.
"Ну, а у них в Испании кукурузу, креветки, а еще кроссовки и какие-то сумки. Где-то 50 евро", - отметил артист.
Общая стоимость образа EL Кравчука составляет около 6318 грн.
Пользователи положительно оценили искренность и скромность артиста. Многие были поражены прекрасным внешним видом певца, который с годами почти не изменился.
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