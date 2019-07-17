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В США вынесли приговор одному из самых влиятельных наркобаронов мира

Новости » Общество    17.07.2019 - 18:42
В США вынесли приговор одному из самых влиятельных наркобаронов мира
Фото: Хоакин Гусман (GettyImages)

Хоакина Гусмана приговорили к пожизненному заключению

Суд в Соединенных Штатах Америки приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения 62-летнего лидера наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

По словам адвоката, Хоакин Гусман не "святой", но ему было отказано в справедливом судебном разбирательстве. 

Гусман был приговорен к пожизненному заключению за то, что управлял убийственным наркоторговым предприятием, которое на протяжении десятилетий насыщало Соединенные Штаты кокаином и наркотическими веществами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в 2016 году правоохранительные органы арестовали наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как "Эль Чапо", сбежавшего из особо охраняемой тюрьмы на окраине Мехико в июле 2015 года.

До февраля 2014 года Минюст США расценивал Эль Чапо как самого могущественного наркобарона в мире. Его состояние оценивалось в 1 млрд долларов, с 2009 года он неизменно входил в список 60 самых могущественных людей планеты по версии журнала Forbes. Считается, что именно Гусман контролирует большую часть поставок наркотиков в США. Кроме того, он наладил поставки сырья для производства синтетических наркотиков из Юго-Восточной Азии и Китая.

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