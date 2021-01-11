355 обвиняемых: Италия готовится к крупнейшему судебному процессу над мафией

Фото: прокурор по борьбе с мафией Никола Граттер (twitter.com/Radio1Rai)

В Италии в городе Калабрия на этой неделе начнется крупнейший судебный процесс за последние 30 лет над мафией. Перед судом предстанут 355 членов итальянской преступной группировки "Ндрангета".

Об этом сообщает The Local.

Ожидается, что суд над преступным синдикатом и его сообщниками, в том числе политиками, государственными служащими, полицией и бизнесменами, продлиться более двух лет.

В процессе с участием 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов также будут присутствовать беспрецедентные 58 государственных свидетелей, готовых нарушить кодекс молчания, и раскрыть секреты клана.

Судебный процесс нацелен только на одну группу - семью Манкузо и ее филиалы.

Во время недавнего слушания потребовалось три часа, чтобы просто прочитать имена подсудимых, среди которых босс Луиджи Манкузо, "дядя", который провел почти 20 лет в тюрьме, прежде чем уйти в подполье - и десятки других с такими прозвищами, как Волк, Фатти, Сладкая, Блондинка и Винжец.

В суде обвинение представляет известный прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттер, который живет под охраной полиции более 30 лет.

Отмечается, что до этого крупнейший судебный процесс над мафией состоялся в Италии в 1986-1987 годах в Палермо против сицилийской группировки Cosa Nostra и сети связанных семей. В результате его осудили 338 человек.

Однако дело против "Ндрангеты" частично отличается еще и тем, что нацелено на одну из порядка сотен семей группировки. Кроме этого, в судебный процесс вовлечены так много юристов, политиков, государственных служащих и предпринимателей, которые помогают работе "Ндрангета".

Среди обвинений - участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранение украденных товаров и отмывание денег.

Напомним, в мае прошлого года в Италии 91 представителя мафиозных кланов, среди которых есть те, с кем торговали российские бизнесмены.