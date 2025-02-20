Екзотика в Кубку Девіса: українцям дістався загадковий суперник
Збірна України дізналася суперника у Другій світовій групі Кубка Девіса. Жеребкування турніру відбулося в четвер, 20 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
На початку лютого "синьо-жовті" програли Тунісу в плей-офф Першої світової групи та опустилися до нижчого дивізіону. За підсумками жеребкування Україна зустрінеться зі збірною Домініканської Республіки.
Це буде перше протистояння між суперниками. Українці виступлять, як номінальні господарі серії, в якій переможець визначиться у форматі до трьох перемог. Поєдинки відбудуться у вересні поточного року.
Після поразки від Тунісу Україна втратила п'ять позицій у рейтингу Кубка Девіса і тепер посідає 40-ву сходинку. Збірна Домініканської Республіки відстає від "синьо-жовтих" на 26 позицій, вона – 66-та.
2025 Davis Cup World Group II:— Davis Cup (@DavisCup) February 20, 2025
Ukraine (c)* v Dominican Republic
Romania v El Salvador (c)*
Lithuania (c)* v Benin
Egypt v Togo (c)*
Uzbekistan v Hong Kong, China (c)*
Ireland (c)* v China, P.R.
Monaco v Cyprus (c)
New Zealand (c)* v…
Збірна Домініканської Республіки: що відомо
У рейтингу АТР перебувають лише три професіональних тенісисти з цієї країни. Найкращий – 24-річний Нік Хардт посідає 225-ту сходинку. Втім, за збірну він не виступає. За лідером ідуть 31-річний Роберто Сід Суберві (447-й) та 28-річний Петер Бертран (465-й). Саме вони останнім часом захищають кольори країни у командному турнірі.
У попередньому матчевому протистоянні в Кубку Девіса домініканці в плей-офф Другої світової групи здолали Болівію з рахунком 3:1. Два переможні очки команді приніс Суберві.
Для порівняння. Перша ракетка України Олександр Овчаренко зараз перебуває в рейтингу АТР на 297-му місці. Далі йдуть Віталій Сачко – 386-й та Вадим Урсу – 404-й.
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