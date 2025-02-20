Екзотика в Кубку Девіса: українцям дістався загадковий суперник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

На початку лютого "синьо-жовті" програли Тунісу в плей-офф Першої світової групи та опустилися до нижчого дивізіону. За підсумками жеребкування Україна зустрінеться зі збірною Домініканської Республіки.

Це буде перше протистояння між суперниками. Українці виступлять, як номінальні господарі серії, в якій переможець визначиться у форматі до трьох перемог. Поєдинки відбудуться у вересні поточного року.

Після поразки від Тунісу Україна втратила п'ять позицій у рейтингу Кубка Девіса і тепер посідає 40-ву сходинку. Збірна Домініканської Республіки відстає від "синьо-жовтих" на 26 позицій, вона – 66-та.

2025 Davis Cup World Group II:



Ukraine (c)* v Dominican Republic

Romania v El Salvador (c)*

Lithuania (c)* v Benin

Egypt v Togo (c)*

Uzbekistan v Hong Kong, China (c)*

Ireland (c)* v China, P.R.

Monaco v Cyprus (c)

New Zealand (c)* v… — Davis Cup (@DavisCup) February 20, 2025

Збірна Домініканської Республіки: що відомо

У рейтингу АТР перебувають лише три професіональних тенісисти з цієї країни. Найкращий – 24-річний Нік Хардт посідає 225-ту сходинку. Втім, за збірну він не виступає. За лідером ідуть 31-річний Роберто Сід Суберві (447-й) та 28-річний Петер Бертран (465-й). Саме вони останнім часом захищають кольори країни у командному турнірі.

У попередньому матчевому протистоянні в Кубку Девіса домініканці в плей-офф Другої світової групи здолали Болівію з рахунком 3:1. Два переможні очки команді приніс Суберві.

Для порівняння. Перша ракетка України Олександр Овчаренко зараз перебуває в рейтингу АТР на 297-му місці. Далі йдуть Віталій Сачко – 386-й та Вадим Урсу – 404-й.