Экзотика в Кубке Дэвиса: украинцам достался загадочный соперник

В начале февраля "сине-желтые" проиграли Тунису в плей-офф Первой мировой группы и опустились в низший дивизион. По итогам жеребьевки Украина встретится со сборной Доминиканской Республики.

Это будет первое противостояние между соперниками. Украинцы выступят, как номинальные хозяева серии, в которой победитель определится в формате до трех побед. Поединки состоятся в сентябре текущего года.

После поражения от Туниса Украина потеряла пять позиций в рейтинге Кубка Дэвиса и теперь занимает 40-ю строчку. Сборная Доминиканской Республики отстает от "сине-желтых" на 26 позиций, она - 66-я.

2025 Davis Cup World Group II:



Ukraine (c)* v Доминиканская Республика

Румыния v Сальвадор (c)*

Литва (c)* против Бенина

Египет против Того (c)*

Узбекистан против Гонконга, Китай (c)*

Ирландия (c)* против Китая, П.Р.

Монако против Кипра (c)

