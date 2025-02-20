Экзотика в Кубке Дэвиса: украинцам достался загадочный соперник

Сборная Украины узнала соперника во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. Жеребьевка турнира состоялась в четверг, 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В начале февраля "сине-желтые" проиграли Тунису в плей-офф Первой мировой группы и опустились в низший дивизион. По итогам жеребьевки Украина встретится со сборной Доминиканской Республики.

Это будет первое противостояние между соперниками. Украинцы выступят, как номинальные хозяева серии, в которой победитель определится в формате до трех побед. Поединки состоятся в сентябре текущего года.

После поражения от Туниса Украина потеряла пять позиций в рейтинге Кубка Дэвиса и теперь занимает 40-ю строчку. Сборная Доминиканской Республики отстает от "сине-желтых" на 26 позиций, она - 66-я.

2025 Davis Cup World Group II:



Ukraine (c)* v Доминиканская Республика

Румыния v Сальвадор (c)*

Литва (c)* против Бенина

Египет против Того (c)*

Узбекистан против Гонконга, Китай (c)*

Ирландия (c)* против Китая, П.Р.

Монако против Кипра (c)

Новая Зеландия (в)* против. - Davis Cup (@DavisCup) 20 февраля 2025 г.

Сборная Доминиканской Республики: что известно

В рейтинге АТР находятся только три профессиональных теннисиста из этой страны. Лучший - 24-летний Ник Хардт занимает 225-ю строчку. Впрочем, за сборную он не выступает. За лидером следуют 31-летний Роберто Сид Суберви (447-й) и 28-летний Петер Бертран (465-й). Именно они в последнее время защищают цвета страны в командном турнире.

В предыдущем матчевом противостоянии в Кубке Дэвиса доминиканцы в плей-офф Второй мировой группы одолели Боливию со счетом 3:1. Два победных очка команде принес Суберви.

Для сравнения. Первая ракетка Украины Александр Овчаренко сейчас находится в рейтинге АТР на 297-м месте. Далее следуют Виталий Сачко - 386-й и Вадим Урсу - 404-й.