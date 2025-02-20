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Экзотика в Кубке Дэвиса: украинцам достался загадочный соперник

Четверг 20 февраля 2025 16:58
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Экзотика в Кубке Дэвиса: украинцам достался загадочный соперник Фото: Первая ракетка Украины Александр Овчаренко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины узнала соперника во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. Жеребьевка турнира состоялась в четверг, 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В начале февраля "сине-желтые" проиграли Тунису в плей-офф Первой мировой группы и опустились в низший дивизион. По итогам жеребьевки Украина встретится со сборной Доминиканской Республики.

Это будет первое противостояние между соперниками. Украинцы выступят, как номинальные хозяева серии, в которой победитель определится в формате до трех побед. Поединки состоятся в сентябре текущего года.

После поражения от Туниса Украина потеряла пять позиций в рейтинге Кубка Дэвиса и теперь занимает 40-ю строчку. Сборная Доминиканской Республики отстает от "сине-желтых" на 26 позиций, она - 66-я.

Сборная Доминиканской Республики: что известно

В рейтинге АТР находятся только три профессиональных теннисиста из этой страны. Лучший - 24-летний Ник Хардт занимает 225-ю строчку. Впрочем, за сборную он не выступает. За лидером следуют 31-летний Роберто Сид Суберви (447-й) и 28-летний Петер Бертран (465-й). Именно они в последнее время защищают цвета страны в командном турнире.

В предыдущем матчевом противостоянии в Кубке Дэвиса доминиканцы в плей-офф Второй мировой группы одолели Боливию со счетом 3:1. Два победных очка команде принес Суберви.

Для сравнения. Первая ракетка Украины Александр Овчаренко сейчас находится в рейтинге АТР на 297-м месте. Далее следуют Виталий Сачко - 386-й и Вадим Урсу - 404-й.

Ранее сообщили, что легендарная Винус Уильямс сыграет с украинками на "пятом Грэндслеме".

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