Экзамен для получения украинского гражданства: в Раду внесли законопроект

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №7606, который предусматривает изменения условий предоставления гражданства Украины. Закон имеет целью введение комплексного экзамена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Инициатива объясняется тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности относительно установления дополнительных условий для принятия в гражданство Украины"
За словами Шмыгаля, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка было поручено разработать программу экзамена, которая будет проверять уровень владения украинским языком, уровень знаний истории Украины, а также основ нашей Конституции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.
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