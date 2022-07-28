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Іспит для отримання українського громадянства: у Раду внесли законопроєкт

Фото: у Раду внесли законопроєкт щодо іспиту для отримання громадянства України (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт №7606, який передбачає зміни умов надання громадянства України. Закон має на меті запровадження комплексного іспиту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Законопроєкт ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ініціатива пояснюється тим, що розв'язана Росією війна "внесла корективи у ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України"

Що буде в іспиті на отримання громадянства?

За словами Шмигаля, Міністерству освіти й науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови було доручено розробити програму іспиту, яка перевірятиме рівень володіння українською мовою, рівень знання історії України, а також основ нашої Конституції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України.

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