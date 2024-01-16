UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екватор сезону. У Кабміні закликають українців оформляти субсидії

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Україна успішно пройшла половину опалювального сезону. Усі, хто потребує допомоги, можуть отримати субсидії з коштів державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, тарифи для населення на тепло, газ і електрику цієї зими не збільшували.

"Люди, які потребують підтримки, отримують житлово-комунальні субсидії. Процедура максимально спрощена, заявник подає мінімум даних, решту інформації збирає Пенсійний фонд", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що на цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладені 50 млрд грн для 3 млн українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж минулого року.

"Закликаємо користуватися цим інструментом адресної державної підтримки. Адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. А це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло й тепло в кожній домівці", - повідомив Шмигаль.

Екватор опалювального сезону

Як зазначив Шмигаль, "наразі Україна перетинає екватор опалювального сезону".

"Завдяки завчасним масштабним ремонтам, завдяки накопиченню енергоресурсів, завдяки захисту об’єктів критичної інфраструктури цей осінньо-зимовий період проходить у плановому режимі", - сказав він.

За його словами, в енергетиці відновили 2,2 ГВт потужності тепло- та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак.

Наразі виробленої в Україні електроенергії вистачає для покриття внутрішніх потреб, також є можливість імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів та залучати в разі необхідності аварійну допомогу, сказав Шмигаль.

"Сезон 2023-2024 років ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. Станом на сьогодні в газосховищах маємо близько 11,3 млрд кубометрів газу. Цього вистачить, щоб успішно завершити опалювальний період", - додав він.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
субсидії