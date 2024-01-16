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Экватор сезона. В Кабмине призывают украинцев оформлять субсидии

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина успешно прошла половину отопительного сезона. Все нуждающиеся в помощи могут получить субсидии за счет денег государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, тарифы для населения на тепло, газ и электричество этой зимой не поднимали

"Люди, нуждающиеся в поддержке, получают жилищно-коммунальные субсидии. Процедура максимально упрощена, заявитель представляет минимум данных, остальную информацию собирает Пенсионный фонд", - сказал он.

Премьер напомнил, что на этот год в госбюджете на субсидии заложено 50 млрд. грн для 3 млн украинских семей. Это ориентировочно на 25% больше, чем в прошлом году.

"Призываем пользоваться этим инструментом адресной государственной поддержки. Субсидии ведь не только помогают конкретным семьям, но и повышают уровень оплат за коммунальные услуги. А это означает большую устойчивость украинской критической инфраструктуры и возможность обеспечивать свет и тепло в каждом доме", - сообщил Шмыгаль.

Экватор отопительного сезона

Как отметил Шмыгаль, "в настоящее время Украина пересекает экватор отопительного сезона".

"Благодаря заблаговременному масштабному ремонту, благодаря накоплению энергоресурсов, благодаря защите объектов критической инфраструктуры этот осенне-зимний период проходит в плановом режиме", - сказал он.

По его словам, в энергетике восстановили 2,2 ГВт мощности тепло- и гидрогенерации после массовых прошлогодних российских атак.

Сейчас производимой в Украине электроэнергии хватает для покрытия внутренних потребностей, также есть возможность импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать при необходимости аварийную помощь, сказал Шмыгаль.

"Сезон 2023-2024 годов мы проходим за счет газа собственной добычи. По состоянию на сегодняшний день в газохранилищах имеем около 11,3 млрд кубометров газа. Этого хватит, чтобы успешно завершить отопительный период", - добавил он.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

 

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