Евакуація в Торецьку йде дуже повільно. В місті 3 тисячі людей, які живуть в підвалах

Він зазначив, що окрім дорослих, у це число також входять 1993 дитини. Евакуація з Торецька продовжується, але дуже повільними темпами. До її початку в десятикілометровій прифронтовій зоні перебували 4 тисячі дітей.

"Люди всі знаходяться у підвальних приміщеннях, на жаль, виїжджають дуже повільно", - заявив Філашкін.

За його словами, щодня з міста виїжджають всього 10-15 осіб.

Голова Донецької ОВА додав, що поліція і ДСНС постійно працюють з органами влади, щоб допомогти людям швидше евакуюватися.

Також відомо, що у Покровській громаді все ще залишаються близько 60 тисяч осіб.

Філашкін зазначив, люди намагаються виїхати самостійно та за допомогою різних інфраструктур.