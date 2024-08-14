На Покровському напрямку вчора відбулась понад третина всіх боїв на фронті, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів по позиціях українських підрозділів, використовуючи чотири ракети. Крім того, було здійснено 81 авіаудар, під час яких було скинуто 116 керованих авіабомб (КАБів). Загалом, агресор провів 4594 обстріли, з яких 114 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожі авіаудари торкнулися таких населених пунктів, як Рясне, Липці, Нові Вирки, Суми, Часів Яр, Торецьк та інші. Зокрема, на Харківському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, а на Куп'янському - чотири атаки. На Лиманському напрямку ворог намагався просунутись у районах Невського, Тернів та Макіївки, здійснивши 11 атак.

Сили оборони України також активні на фронті: авіація та артилерія завдали 12 ударів по місцях зосередження особового складу противника, а також уразили кілька важливих об'єктів, зокрема дві артилерійські системи та склад боєприпасів.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 54 штурмові дії ворога. Також тривають бойові дії на Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках. Ворог зазнає значних втрат і відступає.

На кордонах з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіабомби, які вибухають не лише на українській території, а й на території самої Росії.