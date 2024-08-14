Эвакуация в Торецке идет очень медленно: в городе 3 тысячи человек, они живут в подвалах

Он отметил, что кроме взрослых, в это число также входят 1993 ребенка. Эвакуация из Торецка продолжается, но очень медленными темпами. До ее начала в десятикилометровой прифронтовой зоне находились 4 тысячи детей.

"Люди все находятся в подвальных помещениях, к сожалению, уезжают очень медленно", - заявил Филашкин.

По его словам, каждый день из города выезжают всего 10-15 человек.

Глава Донецкой ОВА добавил, что полиция и ГСЧС постоянно работают с органами власти, чтобы помочь людям быстрее эвакуироваться.

Также известно, что в Покровском районе все еще остаются около 60 тысяч человек.

Филашкин отметил, что люди пытаются выехать самостоятельно и с помощью различных инфраструктур.