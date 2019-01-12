В Эквадоре в результате пожара в реабилитационном центре погибли 18 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/BomberosGYE)

Большинство жертв погибли от удушья

В Эквадоре, в реабилитационной клинике для зависимых от наркотиков и алкоголя, произошел пожар. В результате происшествия погибли 18 человек и еще 12 получили ранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Comercio.

Отмечается, что пожар произошел в клинике в эквадорском портовом городе Гуаякиль.

Как отмечается, большинство жертв погибли от удушья.

Огонь тушили по меньшей мере 60 пожарных.

Местные власти не разглашают возможные причины пожара, однако следователи проверяют версию умышленного поджога.

Familiares de las víctimas en incendio en Guayaquil reclaman información, piden que les permitan pasar a la casa incendiada para ver a los 16 jóvenes fallecidos » https://t.co/WJCXciZQVk



Vía: @annabellis20 pic.twitter.com/sezAI0j6cq — El Comercio (@elcomerciocom) January 11, 2019

Напомним, в результате взрыва в пекарни Парижа погибли 4 человека. Кроме того, еще 10 пострадавших от взрыва в пекарне находятся в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что 10 января на юге Хорватии на Дубровницкой гидроэлектростанции произошел пожар, в результате которого пострадали, по меньшей мере, три человека.