В Еквадорі в результаті пожежі в реабілітаційному центрі загинули 18 людей

Фото: місце події (twitter.com/BomberosGYE)

Більшість жертв загинули від задухи

В Еквадорі, в реабілітаційній клініці для залежних від наркотиків та алкоголю, сталася пожежа. В результаті події загинули 18 людей, ще 12 отримали поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Comercio.

Наголошується, що пожежа сталася в клініці в еквадорському портовому місті Гуаякіль.

Як наголошується, більшість жертв загинули від задухи.

Вогонь гасили щонайменше 60 пожежників.

Місцева влада не розголошує можливі причини пожежі, однак слідчі перевіряють версію навмисного підпалу.

Familiares de las víctimas en incendio en Guayaquil reclaman información, piden que les permitan pasar a la casa incendiada para ver a los 16 jóvenes fallecidos » https://t.co/WJCXciZQVk



Vía: @annabellis20 pic.twitter.com/sezAI0j6cq — El Comercio (@elcomerciocom) January 11, 2019

Нагадаємо, в результаті вибуху в пекарні Парижа загинули 4 людини. Крім того, ще 10 постраждали від вибуху в пекарні перебувають у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що 10 січня на півдні Хорватії на Дубровницької гідроелектростанції сталася пожежа, в результаті якого постраждали, щонайменше, три людини.