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В Еквадорі в результаті пожежі в реабілітаційному центрі загинули 18 людей

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 15:20
В Еквадорі в результаті пожежі в реабілітаційному центрі загинули 18 людей
Фото: місце події (twitter.com/BomberosGYE)

Більшість жертв загинули від задухи

В Еквадорі, в реабілітаційній клініці для залежних від наркотиків та алкоголю, сталася пожежа. В результаті події загинули 18 людей, ще 12 отримали поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Comercio.

Наголошується, що пожежа сталася в клініці в еквадорському портовому місті Гуаякіль.

Як наголошується, більшість жертв загинули від задухи.

Вогонь гасили щонайменше 60 пожежників.

Місцева влада не розголошує можливі причини пожежі, однак слідчі перевіряють версію навмисного підпалу.

Нагадаємо, в результаті вибуху в пекарні Парижа загинули 4 людини. Крім того, ще 10 постраждали від вибуху в пекарні перебувають у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що 10 січня на півдні Хорватії на Дубровницької гідроелектростанції сталася пожежа, в результаті якого постраждали, щонайменше, три людини.

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