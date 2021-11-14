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В Эквадоре в результате беспорядков в тюрьмах погибло 68 человек

Автор: Наталья Скороход

В тюрьмах Эквадора прошли новые столкновения между бандами заключенных. В результате 68 человек погибло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Насилие между заключенными началось в пятницу вечером в большом пенитенциарном центре Гуаякиля. Об этом сообщила начальник полиции Тання Варела.

По ее словам, в результате столкновений 68 человек погибло, еще 12 получили ранения.

На видео, транслируемых в сети, заключенные посреди ночи во внутреннем дворе тюрьмы били палками тела, после их подожгли. На другом видео заключенный просил о помощи - он говорил, что их заперли в блоке и хотят убить.

Напомним, что в сентябре в тюрьме эквадора произошла перестрелка. Тогда погибли более ста человек.

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Эквадор