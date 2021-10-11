В Эквадоре проведут расследование против президента после публикации "досье Пандоры"

Национальная ассамблея Эквадора (однопалатный парламент) одобрил начало расследования в отношении президента страны Гильермо Лассо в связи с публикацией Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) информации о наличии у него средств в офшорах. "За" проголосовали 105 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Universo .

Пленум Национальной ассамблеи решил поручить Специальной постоянной комиссии по конституционным правам провести расследование по делу о так называемом "досье Пандоры".

Комиссия должна потребовать явиться для дачи показаний и предоставить всю необходимую информацию, чтобы прояснить причастность президента страны Гильермо Лассо к делу, связанному с отправкой денег в налоговые убежища.

Лассо в прошлом управлял 14 офшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. Впоследствии он передал свои активы двум трастам в Южной Дакоте в декабре 2017 года, через три месяца после того, как парламент Эквадора одобрил закон, запрещающий государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.

В ответ на публикацию ICIJ глава государства признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами и подчеркнул, что незамедлительно избавился от них, о чем также сообщалось ранее публично.