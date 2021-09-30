Перестрелка в тюрьме Эквадора: число жертв превысило сотню

Число погибших в результате перестрелки в одной из крупнейших тюрем Эквадора увеличилось до 116. Об этом сообщил президент страны Гильермо Лассо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, еще 80 заключенных были ранены во время столкновенийв тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс.

"Очень жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в поле битвы за власть. Я прошу Бога благословить Эквадор и чтобы мы могли избежать новых человеческих жертв", - отметил Лассо.

Он также отметил, что правительство усилило военное присутствие за пределами объекта. Лассо сказал, что отправит дополнительные силы безопасности и высвободит средства, чтобы избежать повторения подобных бунтов.

Также, по его словам, штат будет помогать семьям погибших и раненых заключенных.