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Перестрелка в тюрьме Эквадора: число жертв превысило сотню

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Эквадор, Четверг 30 сентября 2021 06:07
Перестрелка в тюрьме Эквадора: число жертв превысило сотню Фото: перестрелка в тюрьме Эквадора забрала 116 жизней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Число погибших в результате перестрелки в одной из крупнейших тюрем Эквадора увеличилось до 116. Об этом сообщил президент страны Гильермо Лассо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, еще 80 заключенных были ранены во время столкновенийв тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс.

"Очень жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в поле битвы за власть. Я прошу Бога благословить Эквадор и чтобы мы могли избежать новых человеческих жертв", - отметил Лассо.

Он также отметил, что правительство усилило военное присутствие за пределами объекта. Лассо сказал, что отправит дополнительные силы безопасности и высвободит средства, чтобы избежать повторения подобных бунтов.

Также, по его словам, штат будет помогать семьям погибших и раненых заключенных.

Напомним, что в одной из тюрем Эквадора произошла перестрелка между членами преступных группировок. Силовикам потребовалось немало времени, чтобы установить контроль над тюрьмой.

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