В Еквадорі в результаті заворушень у в'язницях загинуло 68 осіб

У в'язницях Еквадор пройшли нові зіткнення між бандами ув'язнених. В результаті 68 людей загинуло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Насильство між ув'язненими почалося в п'ятницю ввечері у великому пенітенціарному центрі Гуаякіля. Про це повідомила начальник поліції Тання Варела.
За її словами, в результаті зіткнень 68 людей загинуло, ще 12 отримали поранення.
На відео, що транслюються в мережі, ув'язнені посеред ночі у внутрішньому дворі в'язниці били палицями тіла. На іншому відео ув'язнений просив про допомогу - він говорив, що їх замкнули в блоці і хочуть вбити.
Нагадаємо, що у вересні у в'язниці Еквадору сталася перестрілка. Тоді загинули більше ста людей.