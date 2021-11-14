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В Еквадорі в результаті заворушень у в'язницях загинуло 68 осіб

Автор: Наталья Скороход

У в'язницях Еквадор пройшли нові зіткнення між бандами ув'язнених. В результаті 68 людей загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Насильство між ув'язненими почалося в п'ятницю ввечері у великому пенітенціарному центрі Гуаякіля. Про це повідомила начальник поліції Тання Варела.

За її словами, в результаті зіткнень 68 людей загинуло, ще 12 отримали поранення.

На відео, що транслюються в мережі, ув'язнені посеред ночі у внутрішньому дворі в'язниці били палицями тіла. На іншому відео ув'язнений просив про допомогу - він говорив, що їх замкнули в блоці і хочуть вбити.

Нагадаємо, що у вересні у в'язниці Еквадору сталася перестрілка. Тоді загинули більше ста людей.

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Эквадор