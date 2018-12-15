В Эквадоре произошло масштабное ДТП, 30 человек пострадали

Иллюстративное фото (twitter.com/afp)

В результате аварии 5 человек погибли

По меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Comercio.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу утром в юго-восточной части Кито. Автобус врезался в несколько стоящих автомобилей, а затем перевернулся. В результате ДТП пять человек погибли на месте, 38 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин происшествия. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре, которая произошла сегодня, 14 августа 2018 года, погибли 22 человека, еще 18 человек получили ранения.

Как сообщается, двадцать два человека были убиты и 18 получили ранения, когда разбился автобус между деревнями за пределами столицы Эквадора Кито. Отмечается, что в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы.