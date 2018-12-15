В Еквадорі сталося масштабне ДТП, 30 осіб постраждали

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У результаті аварії 5 людей загинули

Щонайменше п'ять людей загинули і понад 30 поранені в результаті ДТП за участю автобуса в Еквадорі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Comercio.

Як повідомляється, інцидент стався в п'ятницю вранці в південно-східній частині Кіто. Автобус врізався у кілька автомобілів, а потім перекинувся. В результаті ДТП п'ятеро людей загинули на місці, 38 отримали різні травми і були доставлені в найближчі лікарні.

Влада почала розслідування причин події. За попередніми даними, в автобуса могли відмовити гальма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі, яка відбулася сьогодні, 14 серпня 2018 року, загинули 22 людини, ще 18 людей отримали поранення.

Як повідомляється, двадцять дві людини були вбиті і 18 отримали поранення, коли розбився автобус між селами за межами столиці Еквадору Кіто. Відзначається, що в автобусі перебували венесуельці і колумбійці.