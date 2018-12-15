ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Еквадорі сталося масштабне ДТП, 30 осіб постраждали

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 04:14
В Еквадорі сталося масштабне ДТП, 30 осіб постраждали
Ілюстративне фото (twitter.com/afp)

У результаті аварії 5 людей загинули

Щонайменше п'ять людей загинули і понад 30 поранені в результаті ДТП за участю автобуса в Еквадорі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Comercio.

Як повідомляється, інцидент стався в п'ятницю вранці в південно-східній частині Кіто. Автобус врізався у кілька автомобілів, а потім перекинувся. В результаті ДТП п'ятеро людей загинули на місці, 38 отримали різні травми і були доставлені в найближчі лікарні.

Влада почала розслідування причин події. За попередніми даними, в автобуса могли відмовити гальма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі, яка відбулася сьогодні, 14 серпня 2018 року, загинули 22 людини, ще 18 людей отримали поранення.

Як повідомляється, двадцять дві людини були вбиті і 18 отримали поранення, коли розбився автобус між селами за межами столиці Еквадору Кіто. Відзначається, що в автобусі перебували венесуельці і колумбійці.

У Харкові понад 100 будинків залишися без тепла через аварію У Київській області через снігопади сталося більше сотні ДТП
Новини України ДТПаварияЭквадор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся