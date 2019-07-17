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В Эквадоре подтвердили попытки Ассанжа повлиять на выборы в США

Новости » Политика    17.07.2019 - 09:41
В Эквадоре подтвердили попытки Ассанжа повлиять на выборы в США
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Бывший президент Эквадора считает, что оправданием для WikiLeaks служит то, что они предоставляли правдивую информацию

Бывший президент Эквадора Рафаэль Коррера заявил, что во время пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в процесс президентских выборов в США 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Коррера добавил, что оправданием для WikiLeaks служит то, что они предоставляли правдивую информацию. При этом экс-президент Эквадора открестился от контактов с Ассанжем, заявив, что он никогда не говорил с ним.

"Мы замечали, что он вмешивается в выборы, и мы этого не допускаем, потому что у нас есть принципы, очень четкие ценности, так как мы бы не хотели, чтобы кто-то вмешивался и в наши выборы. Мы не намерены позволять, чтобы такое случалось в чужой, но дружественной стране, как США", - сказал он.

Напомним, вчера CNN писало, что Джулиан Ассанж во время семилетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне смог повлиять на выборы США в 2016 году.

РБК-Украина писало, что в этом году в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

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Новости Украины Джулиан АссанжЭквадор
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