ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Еквадорі підтвердили спроби Ассанжа вплинути на вибори в США

Новини » Політика    17.07.2019 - 09:41
В Еквадорі підтвердили спроби Ассанжа вплинути на вибори в США
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Колишній президент Еквадору вважає, що виправданням для WikiLeaks служить те, що вони надавали правдиву інформацію

Колишній президент Еквадору Рафаель Коррера заявив, що під час перебування в еквадорському посольстві в Лондоні засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж втручався в процес президентських виборів у США 2016 року. Про це повідомляє телеканал CNN.

Коррера додав, що виправданням для WikiLeaks служить те, що вони надавали правдиву інформацію. При цьому екс-президент Еквадору відхрестився від контактів з Ассанжем, заявивши, що він ніколи не говорив з ним.

"Ми помічали, що він втручається у вибори, і ми цього не допускаємо, тому що у нас є принципи, дуже чіткі цінності, так як ми б не хотіли, щоб хтось втручався і в наші вибори. Ми не маємо наміру дозволяти, щоб таке траплялося в чужий, але дружній країні, як США", - сказав він.

Нагадаємо, вчора CNN писало, що Джуліан Ассанж під час семирічного перебування в посольстві Еквадору в Лондоні зміг вплинути на вибори США в 2016 році.

РБК-Україна писало, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

Ассанж впливав на вибори США з еквадорського посольства, - CNN МЗС Британії виключив екстрадицію Ассанжа до країн зі смертною карою
Новини України Джулиан АссанжЭквадор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся