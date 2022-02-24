ЕКУ поддержала украинцев и обнародовала телефон "горячей линии" для обращений

"Дорогие евреи! Дорогие украинцы! Дорогие друзья! Еврейская конфедерация Украины в это тяжелое время остается верным другом всех евреев и украинцев и сейчас мобилизует поддержку Украины во всех еврейских общинах мира", - говорится в сообщении.

Еврейская конфедерация Украины также отмечает, что находится на связи со всеми мировыми еврейскими организациями и может подтвердить: мир на стороне Украины.

"Мы верим в то, что добро одержит победу. Мы уверены, что врагу не позволят уничтожить Украину и многонациональный народ свободной страны", - добавили в конфедерации.

ЕКУ напоминает, что посольство и консульство государства Израиль в Украине оказывают помощь евреям, которые находятся в Украине в режиме 24/7.

Также в случае необходимости в ЕКУ предлагают обращаться к директору Еврейской конфедерации Украины Инне Иоффе: + 380503823423 (WhatsApp).