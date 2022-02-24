RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄКУ підтримала українців й оприлюднила телефон "гарячої лінії" для звернень

Автор: Артем Горовенко

Єврейська конфедерація України висловила підтримку громадянам України. Також в організації оприлюднили телефони гарячої лінії.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації.

"Дорогі євреї! Дорогі українці! Любі друзі! Єврейська конфедерація України в цей тяжкий час залишається вірним другом усіх євреїв та українців і зараз мобілізує підтримку України в усіх єврейських громадах світу", - йдеться в повідомленні.

Єврейська конфедерація України також наголошує, що перебуває на зв'язку зі всіма світовими єврейськими організаціями і може підтвердити: світ на боці України.

"Ми віримо у те, що добро переможе. Ми впевнені, що ворогові не дозволять знищити Україну та багатонаціональний народ вільної країни", - додали в конфедерації.

ЄКУ нагадує, що посольство і консульство держави Ізраїль в Україні надають допомогу євреям, які перебувають в Україні, в режимі 24/7.

Також у разі потреби в ЄКУ пропонують звертатися до директора Єврейської конфедерації України Інни Іоффе: +380503823423 (WhatsApp).

Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВторгнення Росії до України