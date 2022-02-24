ЄКУ підтримала українців й оприлюднила телефон "гарячої лінії" для звернень

"Дорогі євреї! Дорогі українці! Любі друзі! Єврейська конфедерація України в цей тяжкий час залишається вірним другом усіх євреїв та українців і зараз мобілізує підтримку України в усіх єврейських громадах світу", - йдеться в повідомленні.

Єврейська конфедерація України також наголошує, що перебуває на зв'язку зі всіма світовими єврейськими організаціями і може підтвердити: світ на боці України.

"Ми віримо у те, що добро переможе. Ми впевнені, що ворогові не дозволять знищити Україну та багатонаціональний народ вільної країни", - додали в конфедерації.

ЄКУ нагадує, що посольство і консульство держави Ізраїль в Україні надають допомогу євреям, які перебувають в Україні, в режимі 24/7.

Також у разі потреби в ЄКУ пропонують звертатися до директора Єврейської конфедерації України Інни Іоффе: +380503823423 (WhatsApp).