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ЄКУ підтримала українців й оприлюднила телефон "гарячої лінії" для звернень

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 14:26
ЄКУ підтримала українців й оприлюднила телефон "гарячої лінії" для звернень Фото: Єврейська конфедерація України висловила підтримку громадянам України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Єврейська конфедерація України висловила підтримку громадянам України. Також в організації оприлюднили телефони гарячої лінії.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації.

"Дорогі євреї! Дорогі українці! Любі друзі! Єврейська конфедерація України в цей тяжкий час залишається вірним другом усіх євреїв та українців і зараз мобілізує підтримку України в усіх єврейських громадах світу", - йдеться в повідомленні.

Єврейська конфедерація України також наголошує, що перебуває на зв'язку зі всіма світовими єврейськими організаціями і може підтвердити: світ на боці України.

"Ми віримо у те, що добро переможе. Ми впевнені, що ворогові не дозволять знищити Україну та багатонаціональний народ вільної країни", - додали в конфедерації.

ЄКУ нагадує, що посольство і консульство держави Ізраїль в Україні надають допомогу євреям, які перебувають в Україні, в режимі 24/7.

ЄКУ підтримала українців й оприлюднила телефон &quot;гарячої лінії&quot; для звернень

Також у разі потреби в ЄКУ пропонують звертатися до директора Єврейської конфедерації України Інни Іоффе: +380503823423 (WhatsApp).

Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.

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