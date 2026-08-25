Ексзаступниці керівника ОП Мудрій обрали запобіжний захід

На запитання ЗМІ, чи має вона 20 млн грн для внесення застави, Мудра відповіла, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів.

"В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося", - сказала вона.

Зазначимо, що засідання у цій справі розпочалося ще у п'ятницю, 21 серпня, а продовжилося 24 і 25 серпня. Адвокати просили відкласти розгляд на тиждень через погіршення стану здоров’я підозрюваної. Суд частково задовольнив це прохання та переніс виступ адвокатів на 24 серпня.

Під час першого слухання захист Мудрої клопотав про проведення засідання у закритому режимі, посилаючись на розголошення приватної інформації про сімейне життя. Втім, ВАКС це клопотання відхилив.

У чому підозрюють Ірину Мудру

19 серпня НАБУ і САП оголосили Мудрій підозру в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп" із ліквідації високорівневої корупції.

За даними слідства, йдеться про злочинне угруповання з-поміж високопосадовців ОП, чинних та колишніх народних депутатів і керівників державного банку.

Правоохоронці зазначають, що група організувала легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою. Ці кошти через прокладки підставних компаній були внесені на рахунки для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас" (на оприлюднених записах розмов фігурує ім’я "Герман", а сума збігається із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка).

Того ж дня, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника ОП. В Офісі президента вона відповідала зокрема за правосуддя, правову політику та координацію роботи з міжнародними судами.

Коментуючи справу журналістам, Володимир Зеленський зазначив, що дізнався про деталі разом зі суспільством, проте оприлюднених фактів було достатньо для миттєвого рішення.