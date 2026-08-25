Экс-заму руководителя ОП Мудрой избрали меру пресечения

На вопрос, есть ли у нее 20 млн грн для внесения залога, Мудрая ответила, что частично имеет собственные средства, а также рассчитывает на знакомых и друзей.

"У меня есть много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня достаточно контактов собралось", - сказала она.

Отметим, что заседание по этому делу началось еще в пятницу, 21 августа, а продолжилось 24 и 25 августа. Адвокаты просили отложить разбирательство на неделю из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемой. Суд частично удовлетворил эту просьбу и перенес выступление адвокатов на 24 августа.

Во время первого слушания защита Мудрой ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, ссылаясь на разглашение частной информации о семейной жизни. Впрочем, ВАКС это ходатайство отклонил.

В чем подозревают Ирину Мудрую

19 августа НАБУ и САП объявили Мудрой подозрение в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп" по ликвидации высокоуровневой коррупции.

По данным следствия, речь идет о преступной группировке среди высокопоставленных должностных лиц ОП, действующих и бывших народных депутатов и руководителей госбанка.

Правоохранители отмечают, что группа организовала легализацию 150 миллионов гривен наличными. Эти средства из-за прокладок подставных компаний были внесены на счета для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас" (на обнародованных записях разговоров фигурирует имя "Герман", а сумма совпадает с залогом для экс-министра энергетики Германа Галущенко).

В тот же день, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя ОП. В Офисе президента она отвечала, в частности, за правосудие, правовую политику и координацию работы с международными судами.

Комментируя дело журналистам, Владимир Зеленский отметил, что узнал детали вместе с обществом, однако обнародованных фактов было достаточно для мгновенного решения.