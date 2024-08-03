Ексвійськкома Рівненської області знову затримали: ДБР оголосило йому нову підозру

Що відомо про справу

Нагадаємо, ще минулого року мережу сколихнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним військкомом Сергієм Луцюком. За даними слідства, він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав та поширював психотропні речовини.

Також під час слідства встановили, що колишній Рівненський обласний військком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення досягла більш як 52 млн гривень.

Вчора скандального ексвійськкома Рівненської області випустили із СІЗО під заставу.

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