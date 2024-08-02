Скандального ексвійськкома Рівненської області випустили із СІЗО під заставу

Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку, якого звинувачують у побитті підлеглого, незаконному збагаченні та інших злочинах. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Рівненського апеляційного суду.

Також суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави, при цьому удвічі збільшивши її розмір до 454 200 гривень.

Як повідомляється, Рівненський апеляційний суд скасував оскаржувану ухвалу місцевого суду - тримання під вартою.

Що відомо про справу

Нагадаємо, минулого року спалахнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним військкомом Сергієм Луцюком. Він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут.

Під час обшуків знайшли зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази.

Також під час слідства встановили, що колишній Рівненський обласний військком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн гривень. У грудні 2023 року майно заарештували та передали в АРМА.

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