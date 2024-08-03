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Экс-военкома Ровенской области снова задержали: ГБР объявило ему новое подозрение

Фото: Эксвийкома Ровенской области задержали (dbr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Экс-руководителю Ривненского областного ТЦК Сергею Луцюку сообщили уже четвертое подозрение. Правоохранители снова его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны западного региона сообщили уже четвертое подозрение бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На этот раз он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

"В частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", - пояснили правоохранители.

В ГБР объяснили, что полиция уже задержала Луцюка, следователи будут просить для него меру пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Что известно о деле

Напомним, еще в прошлом году сеть потряс скандал об избиении в Ровненской области солдата областным военкомом Сергеем Луцюком. По данным следствия, он нанес подчиненному несколько ударов битой, унижал и поучал его, поскольку узнал, что солдат сотрудничает с правоохранительными органами.

Избиение военного снимал на камеру начальник районного ТЦК и СП. Впоследствии правоохранители установили, что последний употреблял и распространял психотропные вещества.

Также во время следствия установили, что бывший Ровенский областной военком владеет незадекларированным состоянием. Среди них 2 грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах.

Общая сумма незаконного обогащения достигла более 52 млн гривен.

Вчера скандального эксвоенкома Ровенской области выпустили из СИЗО под залог.

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Ровенская область