Ексвійськкома Рівненської області взяли під варту за перешкоджання діяльності ЗСУ

Екскерівника Рівненського ТЦК та СП, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, взято під варту. Також чоловік є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора .

Як зазначають в Офісі Генпрокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За наслідками судового засідання Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів.

"За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону взято під варту екскерівника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про справи

Нагадаємо, ще минулого року мережу сколихнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним військкомом Сергієм Луцюком. За даними слідства, він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав та поширював психотропні речовини.

Також слідством було встановлено, що колишній Рівненський обласний військком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення досягла більш як 52 млн гривень.

Напередодні скандального ексвійськкома Рівненської області випустили із СІЗО під заставу.

Втім буквально на наступний день Луцюку повідомили вже четверту підозру. Правоохоронці знову його затримали.

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