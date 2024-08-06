Экс-военкома Ровенской области взяли под стражу за препятствование деятельности ВСУ

Экс-руководитель Ровенского ТЦК и СП, подозреваемый в препятствовании законной деятельности ВСУ, взят под стражу. Также мужчина обвиняется в еще двух уголовных производствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Как отмечают в Офисе Генпрокурора, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. По результатам судебного заседания Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

"По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона взят под стражу экс-руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о делах

Напомним, еще в прошлом году сеть потряс скандал об избиении в Ровненской области солдата областным военкомом Сергеем Луцюком. По данным следствия, он нанес подчиненному несколько ударов битой, унижал и поучал его, поскольку узнал, что солдат сотрудничает с правоохранительными органами.

Избиение военного снимал на камеру начальник районного ТЦК и СП. Впоследствии правоохранители установили, что последний употреблял и распространял психотропные вещества.

Также следствием было установлено, что бывший Ровенский областной военком владеет незадекларированным состоянием. Среди них 2 грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах.

Общая сумма незаконного обогащения достигла более 52 млн гривен.

В канун скандального экс-военкома Ровенской области выпустили из СИЗО под залог.

Впрочем, буквально на следующий день Луцюку сообщили уже четвертое подозрение. Правоохранители снова его задержали.

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