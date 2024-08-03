ua en ru
Сб, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ексвійськкома Рівненської області знову затримали: ДБР оголосило йому нову підозру

Рівненська область, Субота 03 серпня 2024 21:08
UA EN RU
Ексвійськкома Рівненської області знову затримали: ДБР оголосило йому нову підозру Фото: Ексвійськкома Рівненської області затримали (dbr.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку повідомили вже четверту підозру. Правоохоронці знову його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

"Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану", - пояснили правоохоронці.

В ДБР пояснили, що поліція вже затримала Луцюка, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Що відомо про справу

Нагадаємо, ще минулого року мережу сколихнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним військкомом Сергієм Луцюком. За даними слідства, він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав та поширював психотропні речовини.

Також під час слідства встановили, що колишній Рівненський обласний військком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення досягла більш як 52 млн гривень.

Вчора скандального ексвійськкома Рівненської області випустили із СІЗО під заставу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область
NEWS
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку