Ексвійськкома Рівненської області знову затримали: ДБР оголосило йому нову підозру

Екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку повідомили вже четверту підозру. Правоохоронці знову його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

В ДБР пояснили, що поліція вже затримала Луцюка, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

"Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану", - пояснили правоохоронці.

Цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що відомо про справу

Нагадаємо, ще минулого року мережу сколихнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним військкомом Сергієм Луцюком. За даними слідства, він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав та поширював психотропні речовини.

Також під час слідства встановили, що колишній Рівненський обласний військком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення досягла більш як 52 млн гривень.

Вчора скандального ексвійськкома Рівненської області випустили із СІЗО під заставу.

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