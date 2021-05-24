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С экстренно севшего в Минске рейса могли сойти также агенты КГБ, - глава Ryanair

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Ryanair Майкл О'Лири обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве" после инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске. Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство.

Об этом сообщает Newstalk.

По его словам, на борту самолета с Протасевичем могли быть сотрудники белорусского КГБ.

"Похоже, власти намеревались задержать журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также вышли некоторые агенты КГБ", - сказал он.

Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали все, что в их силах, чтобы безопасно завершить полет.

Отметим, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России. Из них известно о Романе Протасевиче и его девушке.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету.

Напомним, АirBaltic решила не летать над Беларусью, страну облетают.

Также РБК-Украина писало, что мировое сообщество моментально отреагировали на инцидент. Многие страны выразили протест и обеспокоенность по этому поводу. Они призывают освободить журналиста.

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