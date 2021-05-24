З рейсу, що екстрено сів у Мінську, могли зійти також агенти КДБ, - голова Ryanair

Голова Ryanair Майкл О'Лірі звинуватив владу Білорусі в "повітряному піратстві" після інциденту з екстреною посадкою літака в Мінську. Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій.
Про це повідомляє Newstalk.
За його словами, на борту літака з Протасевичем могли бути співробітники білоруського КДБ.
"Схоже, влада мала намір затримати журналіста і його попутника... Ми вважаємо, що в аеропорту також вийшли деякі агенти КДБ", - сказав він.
Голова Ryanair відкинув претензії на адресу пілотів, сказавши, що вони зробили все, що в їх силах, щоб безпечно завершити політ.
Зазначимо, в Вільнюс з Мінська не вилетіли 2 громадян Білорусі і 4 громадянина Росії. З них відомо про Романа Протасевича та його дівчину.
Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку.
Нагадаємо, АirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, країну облітають.
Також РБК-Україна писало, що світова спільнота моментально відреагували на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу. Вони закликають звільнити журналіста.