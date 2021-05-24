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З рейсу, що екстрено сів у Мінську, могли зійти також агенти КДБ, - голова Ryanair

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Ryanair Майкл О'Лірі звинуватив владу Білорусі в "повітряному піратстві" після інциденту з екстреною посадкою літака в Мінську. Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Newstalk.

За його словами, на борту літака з Протасевичем могли бути співробітники білоруського КДБ.

"Схоже, влада мала намір затримати журналіста і його попутника... Ми вважаємо, що в аеропорту також вийшли деякі агенти КДБ", - сказав він.

Голова Ryanair відкинув претензії на адресу пілотів, сказавши, що вони зробили все, що в їх силах, щоб безпечно завершити політ.

Зазначимо, в Вільнюс з Мінська не вилетіли 2 громадян Білорусі і 4 громадянина Росії. З них відомо про Романа Протасевича та його дівчину.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку.

Нагадаємо, АirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, країну облітають.

Також РБК-Україна писало, що світова спільнота моментально відреагували на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу. Вони закликають звільнити журналіста.

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Новини України ЛітакRyanair