Экстренная медпомощь за сутки совершила 22 выезда к больным коронавирусом

Из-за коронавируса за прошедшие сутки экстренная медицинская помощь осуществила 22 выезда к коронавирусным больным, из которых 20 человек были госпитализированы в больницы. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, экстренная медицинская помощь в течение суток осуществила 22 выезда на вызовы коронавирусных больных, в результате чего 20 человек были госпитализированы с признаками коронавирусной инфекции в медицинские учреждения.

Напомним, темпы распространения коронавируса в Украине растут с каждым днем. Общее количество инфицированных в стране людей на 3 апреля достигло 942 человек, а 23 случая закончились летально, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Также, специалисты ожидают пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

РБК-Украина писало, что 1 апреля Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества заболевших коронавирусом. В частности, введен запрет на нахождение в общественном месте без маски, а также перемещение с группой более двух человек.