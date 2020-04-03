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В Украине ожидают пиковый рост СOVID-19 в ближайшее время

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 10:47
В Украине ожидают пиковый рост СOVID-19 в ближайшее время
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В связи с этим Кабмин планирует усилить карантинные меры

Специалисты ожидают пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в Минздраве объяснили, почему Кабмин планирует усилить карантинные мероприятия.

"Мы подробно изучаем ситуацию, которая происходит в странах европейского союза. И мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Ведь наши расчеты показывают, при проведении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничении мобильности мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов и тяжелых случаев", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что 1 апреля Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. В частности, введен запрет на нахождение в общественном месте без маски, а также перемещение группой из более двух человек.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что пик эпидемии ожидается в период с 15 по 25 апреля. В связи с этим Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не ранее 15 мая.

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