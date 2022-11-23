Екстрені відключення. По Україні повідомляють про перебої зі світлом: список міст

Київ

Згідно з повідомленням міського голови Віталія Кличка, у деяких районах Києва повністю зникло світло.

"Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення", - пише Кличко.

Оновлено о 15:05

"Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - пише КМДА.

Оновлено о 15:09

Як повідомляє Кличко, у всьому Києві призупинено водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" працюють над його відновленням.

Харків

Містяни повідомляли про перебої зі світлом в різних районах міста. Пізніше речниця "Харківобленерго" підтвердила інформацію про аварійні відключення у Харкові та області.

Оновлено о 15:07

У Харкові повністю зупинено весь електротранспорт. Людей евакують з метрополітену.

"На маршрути наземного електричного транспорту виведено додаткові автобуси", - пише міський голова Ігор Терехов.

Львів

Як відзначив міський голова Андрій Садовий, наразі усе місто залишилось без світла. Також можливі перебої з водопостачанням. У Львові припинили курсувати трамваї й тролейбуси.

"Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів", - пише Садовий.

Житомирська область

"Через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території України, вводяться аварійні відключення електроенергії", - написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Також в області можливі перебої з мобільним зв'язком.

Одеса

Згідно з даними місцевих ЗМІ, в місті аварійно зупинені енергоблоки Південноукоаїнської АЕС.

"У зв’язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання. Про будь які зміни в роботі електромереж будемо інформувати додатково", - написав голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Миколаївська область

"Через зниження частоти в мережі аварійне відключення по всій області. зберігайте спокій, після стабілізації будемо включати", - пише голова ОВА Віталій Кім.

Чернігівська область

Про знеструмлення повідомив і голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

"Ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно розгортаємо "Пункти незламності", - розповів він у своєму Telegram-каналі.

Хмельницький

Хмельницький після ракетний ударів також повністю залишився без електрики. Разом з тим було знеструмлено Чернелівський водозабір.

"Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах", - повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Дніпро та область

Перебої з електропостачанням спостерігають у Дніпрі та Дніпропетровській області. Через це також є проблеми з водою.

"Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою", - розповів глава області Валентин Резніченко.

Знеструмлення залізничних ділянок

Внаслідок обстрілу Росії на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки:

у Києві;

у Дніпрі;

у Миколаєві;

у Львівській області;

у Вінницькій області;

у Сумській області;

у Харківській області.

"Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено", - додає "Укрзалізниця".